FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Settimanali e Bisettimanali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi Settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live: Obiettivi Settimanali Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Obiettivi Settimanali Completa gli obiettivi Settimanali per ottenere PS, che servono per completare il pass e ricevere altri premi. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 200 SP Inizio 17 ottobre – Scadenza: 24 ottobre   1 –  Giocane 5 Gioca 5 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team Premio: 475 SP 2 – Vincine 3 Vinci 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premio: 475 SP 3 – Segnane 5 Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team con un giocatore de LALIGA EA SPORTS.

FC 25 Obiettivo Live Dominio Rush totale - occhio alle date! - 000 punti Ottieni 90. Premio: 100 SP Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate Team Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. (Imiglioridififa.com)

FC 25 Obiettivo Live Tour mondiale : Dani Parejo (+SP) - 1x 75+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 11 ottobre – Scadenza: 18 ottobre   1 –  Genio degli assist Fornisci 5 assist su passaggio filtrante in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). 3 – Giocane 10 Gioca 10 partite in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) schierando almeno 4 giocatori de LALIGA EA SPORTS titolari. (Imiglioridififa.com)