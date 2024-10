Sbircialanotizia.it - Farmaci, Osservatorio Nomisma: “Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 'Su payback, prezzi ex factory e gare ospedaliere per comparto che dal 2012 ha garantito 6,250 mld di minore spesa al Ssn. Attenti al take for granted' Eliminare il payback suirimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di