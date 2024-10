Lanazione.it - Esseci Nuoto . Soffiate le 45 candeline insieme agli assessori

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Festa grande per l’che ha celebrato, domenica scorsa, i suoi primi 45 anni di vita. Un compleanno importante, nella piscina comunale di via di Prato, alla presenza di tanti ospiti, fra cui gliallo Sport di Calenzano e Sesto Fiorentino Marco Bonaiuti e Damiano Sforzi e il presidente della Federazione italianaregionale Roberto Bresci, che ha visto tutte le squadre, dai più piccoli ai più grandi, sfilare prima del via della nuova stagione agonistica. Tanti anche i campioni presenti dall’olimpionico Leonardo Deplano (ora al circolo Canottieri Aniene ma sempre di casa a Calenzano) reduce dai giochi di Parigi con il bronzo guadagnato nella staffetta 4 per 100 stile libero, Gianmarco Sansone campione italiano assoluto e bronzo nella 4 per 100 misti ai mondiali di Doha e Giulia Caprai campionessa italiana giovanile.