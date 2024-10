Lanazione.it - ESG ed Energia, i servizi Essenziali di domani a partire da oggi. Il nuovo evento di Confartigianato

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Torna ad Arezzo un confronto sulla sostenibilità basato su obiettivi, riflessioni, progetti e buone pratiche. Martedì 22 Ottobre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze diImprese Arezzo andrà in scena “ESG ed, idida“,che si colloca all’interno della Settimana per l', nel quale verranno esplorati iper gestire la sostenibilità nelle imprese.imprese Arezzo è al fianco delle imprese, ancora una volta, offrendo un valido supporto in un passaggio, quello della transizione, che sta rivoluzionando l'economia e il modo di continuare a farne parte. “Il nostro obiettivo come categoria – spiega il presidente Maurizio Baldi – è fornire strumenti reali, passare dalla teoria alla pratica per riuscire ad affrontare insieme un passaggio storico.