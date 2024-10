Effrazione alla Cittadella San Rocco: bivacco di senzatetto nella sede Fials (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un bivacco in piena regola. E’ quanto è stato scoperto giovedì mattina da una operatrice Copma nei locali dell’ex direzione assistenziale dell’Azienda ospedaliera, nell’edificio ‘Ascoli’ in cui vi è la sede sindacale della Fials, all’interno della Cittadella San Rocco di corso Giovecca Ferraratoday.it - Effrazione alla Cittadella San Rocco: bivacco di senzatetto nella sede Fials Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unin piena regola. E’ quanto è stato scoperto giovedì mattina da una operatrice Copma nei locali dell’ex direzione assistenziale dell’Azienda ospedaliera, nell’edificio ‘Ascoli’ in cui vi è lasindacale della, all’interno dellaSandi corso Giovecca

