Donna uccisa a Firenzearrestato nipote

Donna uccisa a Firenze,arrestato nipote (Di giovedì 17 ottobre 2024) 15.37 E' stato arrestato dai Carabinieri, a Chiesanuova (Firenze), il nipote della Donna di 54 anni uccisa nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. Il giovane è stato catturato in un edificio poco distante. Subito dopo la scoperta del delitto, l'abitazione del sospettato era stata circondata dai militari. Poi, è scattata l'irruzione per arrestarlo. Al passaggio dell'auto che lo portava in caserma, gli abitanti di Chiesanuova lo hanno insultato. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 15.37 E' stato arrestato dai Carabinieri, a Chiesanuova (Firenze), ildelladi 54 anninel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. Il giovane è stato catturato in un edificio poco distante. Subito dopo la scoperta del delitto, l'abitazione del sospettato era stata circondata dai militari. Poi, è scattata l'irruzione per arrestarlo. Al passaggio dell'auto che lo portava in caserma, gli abitanti di Chiesanuova lo hanno insultato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Donna uccisa a colpi di arma da fuoco in un negozio di alimentari - SAN CASCIANO VAL DI PESA – Dramma a Chiesanuova, frazione collinare di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Il responsabile, secondo le prime indicazioni investigative, potrebbe essere una persona della sua cerchia familiare, un nipote, che si sarebbe barricato in casa.  Una donna di 59 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un negozio di alimentari. (Corrieretoscano.it)

Omicidio choc a Firenze : la donna trovata morta in un alimentari è stata uccisa dal nipote - «Sei un. . . . Al passaggio della vettura dell’Arma, che lo conduceva in caserma a Firenze, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti. I carabinieri hanno arrestato a Chiesanuova (Firenze) il nipote di Laura Frosecchi , 54 anni, la donna uccisa stamani nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. (Gazzettadelsud.it)

San Casciano - donna uccisa in un negozio dal nipote ventenne : il giovane è in fuga - Stando a una prima ricostruzione pare che il ragazzo abbia ucciso la zia di 59 anni, nel negozio della donna. .  Un tratto della strada provinciale Volterrana è bloccata per i rilievi e per le ricerche di chi ha sparato. La vittima sarebbe la zia del ragazzo, Laura Frosecchi, sposata con Stefano Bettoni. (Thesocialpost.it)