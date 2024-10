Daniil Medvedev ammette su Sinner: “Pensavo che Alcaraz fosse più forte, ma mi sbagliavo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una lezione di tennis. Il russo Daniil Medvedev ha dovuto prendere atto ieri della forza di Jannik Sinner. Pur parlando di un’esibizione, ovvero del match del Six Kings Slam a Riad (Arabia Saudita), il russo non era di certo sceso in campo per fare la comparsa al cospetto del n.1 del mondo, anche perché i premi in denaro sono assai allettanti. Si pensi che, per la sola partecipazione, i singoli giocatori al via hanno ricevuto un assegno di 1.5 milioni di dollari. Tuttavia, la differenza tra i due è stata sensibile e il punteggio di 6-0 6-3 in favore di Sinner è stato la logica conseguenza di quanto si è visto. Ne ha parlato il moscovita in conferenza stampa e, con grande onestà intellettuale, ha sottolineato: “Non ho mai giocato, secondo me, contro qualcuno che abbia giocato come Jannik in questo incontro“. Oasport.it - Daniil Medvedev ammette su Sinner: “Pensavo che Alcaraz fosse più forte, ma mi sbagliavo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una lezione di tennis. Il russoha dovuto prendere atto ieri della forza di Jannik. Pur parlando di un’esibizione, ovvero del match del Six Kings Slam a Riad (Arabia Saudita), il russo non era di certo sceso in campo per fare la comparsa al cospetto del n.1 del mondo, anche perché i premi in denaro sono assai allettanti. Si pensi che, per la sola partecipazione, i singoli giocatori al via hanno ricevuto un assegno di 1.5 milioni di dollari. Tuttavia, la differenza tra i due è stata sensibile e il punteggio di 6-0 6-3 in favore diè stato la logica conseguenza di quanto si è visto. Ne ha parlato il moscovita in conferenza stampa e, con grande onestà intellettuale, ha sottolineato: “Non ho mai giocato, secondo me, contro qualcuno che abbia giocato come Jannik in questo incontro“.

