Ilrestodelcarlino.it - "Da bullizzato a psicologo, si lavori su chi la violenza la fa"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dallafisica, "una volta sono arrivati persino a buttarmi nel cassonetto della spazzatura", a quella verbale e soltanto perché "colpevole", per i bulletti del quartiere, di avere i capelli lunghi: "Sei una femmina, sei un fr****". Fino alla goccia che, intorno ai suoi 22 anni, fece traboccare il vaso: "Da tempo mi facevano la posta sotto casa. Non potevo più uscire, vivevo barricato. Appena mettevo il muso fuori, giù botte. Senza motivo. Per fortuna la mia famiglia si accorta di quanto stavo subendo in silenzio. Lì Sam è cambiato, lì è iniziata la mia rinascita". E oggi che di anni ne ha 34, Sebastiano Andrea Massaccesi ha messo a disposizione il suo vissuto e, coniugandolo con il suo percorso accademico e professionale, aiuta bullizzati e bulli daclinico. Recanatese, lavora nello studio ad Osimo.