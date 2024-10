Città Sant’Angelo Music Festival: la nuova stagione 2024/2025 "E così, con un bacio, io muoio" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giunta al suo nono anno, la nuova stagione 2024/2025 "E così, con un bacio, io muoio" del Città Sant’Angelo Music Festival è stata presentata domenica 13 ottobre. La stagione, a cura della fondazione Nicola Polidoro e dell’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo, con la direzione artistica Ilpescara.it - Città Sant’Angelo Music Festival: la nuova stagione 2024/2025 "E così, con un bacio, io muoio" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giunta al suo nono anno, la"E, con un, io" delè stata presentata domenica 13 ottobre. La, a cura della fondazione Nicola Polidoro e dell’amministrazione comunale di, con la direzione artistica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Meta Catania si presenta alla città : "Sarà una stagione di responsabilità e passione" - Tutto pronto per la nuova stagione dei Campioni d'Italia del futsal della Meta Catania. Difendere il tricolore e la stuzzicante Champions League da giocare in casa a fine ottobre sono gli obiettivi stagionali del sodalizio rossazzurro. Oggi a Palazzo degli Elefanti è stata presentata la... (Cataniatoday.it)

Teatro Sociale di Rovigo - inizia la stagione lirica. Tutte le iniziative in città - Per altre informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0425 25614 o all'indirizzo email teatrosociale. “Siamo davvero contenti di queste nuove collaborazioni che si ampliano sempre più anche con il mondo del commercio – afferma De Luca - L’idea è di coinvolgere più realtà per creare una condivisione con e per la città. (Ilrestodelcarlino.it)

La "Bella Stagione" teatrale di Riccione è pronta ad invadere la città : un calendario ricco di spettacoli ed artisti - Si rimette in moto con Il tempo dei giganti la stagione teatrale di Riccione: tredici spettacoli distribuiti in tre luoghi-simbolo della città, con un’anteprima domenica 20 ottobre al Palazzo del Turismo. . . . Qui, alle 17:00, Paola Turci e il critico musicale Gino Castaldo portano in scena proprio Il. (Riminitoday.it)