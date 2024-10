Centro rimpatri in Albania da 134 milioni l’anno: Piantedosi lo difende, ma è scontro con l’opposizione (Di giovedì 17 ottobre 2024) difendere l’indifendibile “progetto Albania”. Era la missione alla quale ieri era chiamato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera. Ovvero convincere i parlamentari – e quindi gli italiani tutti – che deportare a costi stratosferici dei poveri cristi in Albania (18.000 euro a migrante, nella prima “spedizione” di 16 persone), in una struttura (costata 800 milioni), nella quale i diritti dei migranti sono sospesi, sia un’idea brillante. E, bisogna dirlo, il ministro ce l’ha messa tutta per svolgere l’ingrato ruolo. Il “brillante protocollo” costerà 700 milioni nei prossimi cinque anni Il protocollo firmato tra Italia e Albania “risponde ad esigenze di prevenzione e contrasto dei flussi migratori irregolari e potrà svolgere un’importante funzione di deterrenza rispetto al traffico illecito di migranti che quei flussi alimenta. Lanotiziagiornale.it - Centro rimpatri in Albania da 134 milioni l’anno: Piantedosi lo difende, ma è scontro con l’opposizione Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)re l’indifendibile “progetto”. Era la missione alla quale ieri era chiamato il ministro degli Interni Matteodurante il question time alla Camera. Ovvero convincere i parlamentari – e quindi gli italiani tutti – che deportare a costi stratosferici dei poveri cristi in(18.000 euro a migrante, nella prima “spedizione” di 16 persone), in una struttura (costata 800), nella quale i diritti dei migranti sono sospesi, sia un’idea brillante. E, bisogna dirlo, il ministro ce l’ha messa tutta per svolgere l’ingrato ruolo. Il “brillante protocollo” costerà 700nei prossimi cinque anni Il protocollo firmato tra Italia e“risponde ad esigenze di prevenzione e contrasto dei flussi migratori irregolari e potrà svolgere un’importante funzione di deterrenza rispetto al traffico illecito di migranti che quei flussi alimenta.

