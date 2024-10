Caso Ultras, Hakan Calhanoglu: ho avuto contatti con la Curva Nord. L’ammissione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il calciatore dell’Inter Hakan Calhanoglu, nell’inchiesta riguardo il Caso Ultras, ha ammesso di aver incontrato alcuni capi della Curva Nord. La rivelazione del centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi della Curva Nord. Secondo Repubblica, il giocatore ha rivelato di essersi incontrato con Marco Ferdico e Antonio Bellocco. Due dei principali esponenti del tifo organizzato dell’Inter. L’ex calciatore del Milan è stato ascoltato come testimone da parte degli investigatori riguardo il Caso Ultras che ha portato diciannove tifosi delle due società milanesi in manette lo scorso 30 settembre. Hakan Calhanoglu: ecco perché mi sono incontrato con i membri della Curva Nord. Dailymilan.it - Caso Ultras, Hakan Calhanoglu: ho avuto contatti con la Curva Nord. L’ammissione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il calciatore dell’Inter, nell’inchiesta riguardo il, ha ammesso di aver incontrato alcuni capi della. La rivelazione del centrocampista turcoha ammesso di essersi incontrato con i capi della. Secondo Repubblica, il giocatore ha rivelato di essersi incontrato con Marco Ferdico e Antonio Bellocco. Due dei principali esponenti del tifo organizzato dell’Inter. L’ex calciatore del Milan è stato ascoltato come testimone da parte degli investigatori riguardo ilche ha portato diciannove tifosi delle due società milanesi in manette lo scorso 30 settembre.: ecco perché mi sono incontrato con i membri della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu depone sul caso ultras : «Visti Ferdico e Bellocco!» - Sul giocatore nessun capo di accusa. Il centrocampista dell’Inter chiarisce sugli ex capi della Curva nord nerazzurra, Marco Ferdico e Antonio Bellocco. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... (Inter-news.it)

Calhanoglu a riposo in Monza-Inter? Nel caso - due opzioni! – CdS - Se Calhanoglu riposa in Monza-Inter: Inzaghi ha due alternative OPZIONI – In caso di panchina di Calhanoglu al Brianteo in Monza-Inter, Inzaghi ha comunque due opzioni per sostituirlo: ossia far giocare il suo sostituto naturale, Kristjan Asllani, oppure schierare Nicolò Barella in regia con l’ingresso di Davide Frattesi nell’undici iniziale. (Inter-news.it)