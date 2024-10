Quotidiano.net - Capo di Hamas ucciso nel raid, il corpo di Sinwar scoperto per caso. Netanyahu: “Liberate gli ostaggi”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tel Aviv, 17 ottobre 2024 – Alla fine è statoper puro. Dopo una caccia all’uomo senza precedenti lanciata un anno fa dall’esercito israeliano sia sul terreno della striscia di Gaza sia nelle viscere della terra, il leader diYahyaè rimasto, assieme con due compagni, in uno scontro a fuoco con una pattuglia israeliana. Quando i militari si sono imbattuti nel suoesanime il terrorista indossava un corpetto militare, impugnava un fucile, aveva con sé bombe a mano, passaporti e una cifra considerevole in contanti. Forse aveva deciso di partecipare in prima persona alla lotta. Forse invece, come ipotizza Israele, voleva solo mettersi in posa e scattare alcune immagini da distribuire poi ai suoi miliziani. O forse progettava di passare in Egitto, distante pochi chilometri.