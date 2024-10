Cancro seno, la prevenzione passa anche dall'ambiente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Progetto 'One Health for Breast Cancer' di Europa Donna Italia presentato oggi alla Camera Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Sarà presentato nel pomeriggio di oggi alla Camera dei deputati 'One Health for Breast Cancer', il progetto di Europa Donna Italia che riprende i principi sugli stili Ilgiornaleditalia.it - Cancro seno, la prevenzione passa anche dall'ambiente Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Progetto 'One Health for Breast Cancer' di Europa Donna Italia presentato oggi alla Camera Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Sarà presentato nel pomeriggio di oggi alla Camera dei deputati 'One Health for Breast Cancer', il progetto di Europa Donna Italia che riprende i principi sugli stili

Europa Donna Italia lancia il progetto ‘One Health for Breast Cancer’ alla Camera dei Deputati - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . L’importanza dell’informazione e della sensibilizzazione L’iniziativa ‘One Health for Breast Cancer’ si distingue per il suo approccio educativo e informativo. Questo programma si inserisce nel contesto di ‘One Health’, un approccio alla salute globale sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e ... (Gaeta.it)

