Brema, 18enne musulmana apre una gelateria per sole donne: quando la discriminazione è donna (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo i corsi di nuoto esclusivi per le donne musulmane in Italia, in Germania è arrivata una gelateria per sole donne. L'idea arriva da una ragazza musulmana 18enne, Sumeja Zumberi, che nella sua attività non accetta persone di sesso maschile. Ha aperto nella città tedesca di Brema, ovviamente nel quartiere multiculturale di Groeplingen. Strano che proprio nei quartieri multiculturali avvengano simili discriminazioni commerciali, si tratterà forse di un corto circuito. L'idea della ragazza sarebbe quella di ricreare un posto per donne laddove i bar vengono prevalentemente frequentati da uomini. Le convinzioni di Sumeja sulla gelateria per sole donne "Sono sicura che le donne si sentano più a loro agio qui che altrove". L'ha detto Sumeja, giovane proprietaria del nuovo locale nella città a nord-ovest della Germania.

