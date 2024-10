Biden | morte Sinwarbel giorno per mondo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 21.40 Ladi Sinwar rappresenta un "bel" per Israele, gli Stati Uniti e il.Lo ha detto Joe."C'è ora l'opportunità per un 'day after' a Gaza senza Hamas al potere,e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi.Sinwar era un ostacolo al raggiungimento di questi obiettivi.Ora non esiste più" "Ladi Sinwar è una chance per mettere, finalmente, fine alla guerra a Gaza.Giustizia è stata fatta. Era un brutale terrorista", ha detto la vice presidente Kamala Harris.