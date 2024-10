Bce taglia i tassi dello 025% cosa cambia per le famiglie tra mutui e prestiti

Bce taglia i tassi dello 0,25% cosa cambia per le famiglie tra mutui e prestiti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Buone notizie per le famiglie italiane arrivano dalla Bce che nella giornata di giovedì 17 ottobre ha annunciato il terzo taglio dei tassi nel 2024. La Banca Centrale Europea guidata da Lagarde, infatti, ha deciso per il taglio di 25 punti, l’ennesimo dell’anno dopo l’attenta analisi del trend in calo dell’inflazione. Una decisione, quella presa dalla Bce, che ha una traduzione positiva per le tasche dei consumatori che possono sorridere con la riduzione delle rate dei mutui e dei prestiti. Terzo taglio della Bce Dopo giugno e settembre, anche ottobre è mese di taglio ai tassi da parte della Bce che giovedì 17 ottobre 2024 ha annunciato la variazione di 25 punti. Il terzo da inizio anno, una decisione che ancora una volta fa sorridere le famiglie in materia di mutui, prestiti e non solo. Quifinanza.it - Bce taglia i tassi dello 0,25% cosa cambia per le famiglie tra mutui e prestiti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Buone notizie per leitaliane arrivano dalla Bce che nella giornata di giovedì 17 ottobre ha annunciato il terzo taglio deinel 2024. La Banca Centrale Europea guidata da Lagarde, infatti, ha deciso per il taglio di 25 punti, l’ennesimo dell’anno dopo l’attenta analisi del trend in calo dell’inflazione. Una decisione, quella presa dalla Bce, che ha una traduzione positiva per le tasche dei consumatori che possono sorridere con la riduzione delle rate deie dei. Terzo taglio della Bce Dopo giugno e settembre, anche ottobre è mese di taglio aida parte della Bce che giovedì 17 ottobre 2024 ha annunciato la variazione di 25 punti. Il terzo da inizio anno, una decisione che ancora una volta fa sorridere lein materia die non solo.

