Anziano muore schiacciato da un tornio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 88 anni, Damiano Mazzon, è morto dopo essere stato schiacciato da un tornio in un'officina a Gaggio di Marcon. L'incidente è avvenuto questa mattina, 17 ottobre, intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo, ma ormai non c'era più nulla da fare

Sangue sulle strade. Travolto da un furgone - muore anziano ciclista - Tragedia della strada poco prima delle 17 a Bessica di Loria, in via Enego. . Un uomo di 88 anni, Aldo Stradiotto, è morto, travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta. Il pensionato, ex metalmeccanico. . . Accertamenti in corso da parte della polizia stradale di Castelfranco Veneto. (Trevisotoday.it)

Filago - finisce fuori strada con l’auto : muore un anziano - Sul posto sono accorse un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica, ma non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 77enne. Stando alle prime, frammentarie informazioni disponibili, l’auto che l’uomo stava guidando sarebbe uscita di strada in autonomia all’altezza di una curva, verosimile per un malore che avrebbe colpito ... (Bergamonews.it)

Anziano investito da un'auto : muore dopo quattro giorni di agonia - La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti di polizia. È deceduto nel pomeriggio, presso l'ospedale dell'Aquila, l'uomo di 74 anni investito lo scorso 1° ottobre nel quartiere di San Francesco. . L'impatto è stato violento: il corpo del 74enne è stato prima sbalzato contro il parabrezza del veicolo, per poi. (Abruzzo24ore.tv)