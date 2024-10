Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 17 Ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 17 Ottobre Curro sembra iniziare a riprendersi, ma poi subisce una ricaduta. Cruz, sempre manipolatrice, rivela a Curro la morte di Feliciano, provocandogli un attacco di panico. La Marchesa scopre che Feliciano era il figlio di Petra, una verità che la donna aveva cercato di nascondere. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 17 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 17Curro sembra iniziare a riprendersi, ma poi subisce una ricaduta. Cruz, sempre manipolatrice, rivela a Curro la morte di Feliciano, provocandogli un attacco di panico. La Marchesa scopre che Feliciano era il figlio di Petra, una verità che la donna aveva cercato di nascondere.

