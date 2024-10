Anteprima24.it - Allarme furti a Pietrelcina, il Sindaco Mazzone chiede più agenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla luce dell’aumento deiche nelle ultime settimane ha colpitoe molti altri comuni della provincia, ilSalvatoreha inviato una lettera alle Istituzioni competenti per rire un numero maggiore di forze dell’ordine per affrontare e contrastare “i molteplici fenomeni criminosi che stanno preoccupando la comunità” ha spiegato. “È fondamentale che le istituzioni rispondano in modo efficace a questa crescente preoccupazione”, ha dichiarato. “La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità e dobbiamo fare tutto il possibile per garantire un ambiente sicuro”. In risposta a tale situazione, ilparteciperà al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per martedì prossimo presso la Prefettura di Benevento.