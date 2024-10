Allarme Corea del Nord e Sud: l’ombra di USA, Russia e Cina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altissima la tensione fra la Corea del Nord e la Corea del sud. Dopo che Pyongyang in queste ore, come affermano fonti di Seoul, ha fatto saltare alcuni tratti di strade che la collegano alla Corea del Sud. Distruggendo alcune aree sul lato Nord della linea di demarcazione. Lancio missile in Corea del Nord/ FOTO ANSALa tensione fra Seoul e Pyongyang dunque è tornata alle stelle ma stavolta potrebbe non essere soltanto un fuoco di paglia. I media di Pyongyang fanno sapere che il leader NordCoreano, Kim Jong Un, ha convocato una riunione di sicurezza. Dopo che la Corea del Sud in risposta all’esplosioni, ha aperto il fuoco contro i soldati della NordCoreani al confine. La scorsa settimana Pyongyang aveva annunciato l’intenzione di tagliare tutti i collegamenti, stradali e ferroviari, con la Corea del Sud. Affermando di voler tutelare così la sicurezza nazionale. Velvetmag.it - Allarme Corea del Nord e Sud: l’ombra di USA, Russia e Cina Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altissima la tensione fra ladele ladel sud. Dopo che Pyongyang in queste ore, come affermano fonti di Seoul, ha fatto saltare alcuni tratti di strade che la collegano alladel Sud. Distruggendo alcune aree sul latodella linea di demarcazione. Lancio missile indel/ FOTO ANSALa tensione fra Seoul e Pyongyang dunque è tornata alle stelle ma stavolta potrebbe non essere soltanto un fuoco di paglia. I media di Pyongyang fanno sapere che il leaderno, Kim Jong Un, ha convocato una riunione di sicurezza. Dopo che ladel Sud in risposta all’esplosioni, ha aperto il fuoco contro i soldati dellani al confine. La scorsa settimana Pyongyang aveva annunciato l’intenzione di tagliare tutti i collegamenti, stradali e ferroviari, con ladel Sud. Affermando di voler tutelare così la sicurezza nazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi in Corea : Il Nord dichiara ufficialmente il Sud come uno “stato ostile” - . dichiarazione si aggiunge a un periodo in cui la tensione tra la Corea del Nord e quella del Sud sta salendo alle stelle, prima con le incursioni tramite droni del sud nel nord per inviare volantini di propaganda anti regime, e poi con il bombardamento del nord sulle reti stradali e ferroviarie intercoreane L'articolo. (Ildifforme.it)

Dopo i missili anche i soldati nordcoreani in Ucraina? – Ascolta - : Secondo Kiev i russi sarebbero pronti a schierare a Kursk e sul fronte ucraino soldati nordcoreani, per il regime di Pyongyang una occasione per testare in battaglia le armi fornite a Mosca. (Sbircialanotizia.it)

Truppe nordcoreane in Ucraina in guerra al fianco della Russia - perché Putin li ha voluti? Che ruolo svolgono? Cosa avrà Kim in cambio? - La Corea del Nord è pronta a combattere al fianco della Russia in Ucraina? È noto che Pyongyang ha fornito munizioni e missili per aiutare la Russia a portare avanti la sua... (Ilmessaggero.it)