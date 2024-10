Al via la quarta edizione di GialappaShow | gli ospiti

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’appuntamento è su TV8 dal 21 ottobre Ladellatorna su TV8 dal 21 ottobre, ogni lunedì alle 21.30, con un cast ricco e nuove esilaranti imitazioni. Confermato alla conduzione, ancora una volta il Mago Forest. Poi, il programma vedrà la partecipazione speciale di Laura Pausini nella prima puntata. Tra le new entry del cast ci sono Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, che interpreterà Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Il cast comico confermato include Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Max Giusti, Brenda Lodigiani, e Toni Bonji, con nuovi personaggi e sketch, come “Case che non ti puoi permettere” e “Geoflop”. Inoltre, non mancheranno i commenti ironici della Gialappa’s Band sui programmi TV e il calcio internazionale. La musica avrà un ruolo centrale, con esibizioni curate dai Neri per Caso e dal Maestro Vittorio Cosma.