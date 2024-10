Agroalimentare, Ravanelli (Bf): “Per sostenibilità serve equilibrio tra tutte fasi filiera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per andare nella direzione di una maggiore sostenibilità nel settore Agroalimentare, bisogna "trovare un equilibrio tra tutte le fasi della filiera, anche con la grande distribuzione". Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla sostenibilità" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". E' questa la 'ricetta' di Marzia Sbircialanotizia.it - Agroalimentare, Ravanelli (Bf): “Per sostenibilità serve equilibrio tra tutte fasi filiera” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per andare nella direzione di una maggiorenel settore, bisogna "trovare untraledella, anche con la grande distribuzione". Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". E' questa la 'ricetta' di Marzia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agroalimentare - Ravanelli (Bf) : “Per sostenibilità serve equilibrio tra tutte fasi filiera” - Oltre a "leggi che ci aiutino a supportare i passaggi relativi alla sostenibilità" e una "comunicazione a 360 gradi nei confronti del consumatore". (Adnkronos) – Per andare nella direzione di una maggiore sostenibilità nel settore agroalimentare, bisogna "trovare un equilibrio tra tutte le fasi della filiera, anche con la grande distribuzione". (Webmagazine24.it)

Sostenibilità nel settore agroalimentare : il modello di Bonifiche Ferraresi al Human&Green Retail Forum - Ravanelli ha enfatizzato che ogni fase del processo, dall’agricoltura alla distribuzione, deve essere monitorata per assicurare che i prodotti arrivino freschi e autentici sulle tavole degli italiani. Sostenibilità e agricoltura di precisione In merito alla sostenibilità, Ravanelli ha spiegato che Bonifiche Ferraresi ha affrontato il tema in modo naturale, cominciando con un’equa retribuzione ... (Gaeta.it)

Il cambiamento necessario nel settore agroalimentare : la sostenibilità come nuovo modello di consumo - Il nuovo paradigma del consumo sostenibile Stanislao Fabbrino ha sottolineato l’importanza di un cambiamento radicale nel modello di consumo attuale, caratterizzato da un’eccessiva enfasi sul prezzo basso e dalla consequente generazione di sprechi. Quest’ultimo richiede un approccio più sofisticato, dove il bilanciamento tra profitto e scopo diventa fondamentale. (Gaeta.it)