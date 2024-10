Affari Tuoi, botto improvviso in studio e Stefano De Martino spiazzato: “È svenuto qualcuno” (Di giovedì 17 ottobre 2024) botto tremendo ad “Affari Tuoi”. Nonostante gli ascolti, martedì 15 ottobre lo show ha raggiunto una maedia 5.724.000 spettatori (26.7%), Stefano De Martino deve affrontare di tanto in tanto delle polemiche e pure qualche imprevisto. In una delle ultime puntate, ad esempio, una concorrente ha esclamato: “Il tuo è bellissimo”. La donna si riferiva ad una caratteristica fisica del bel conduttore. La partecipante al programma di Rai 1 lo ha detto quando ha aperto il pacco delle Marche, il 16. Oltre a rappresentare la fortuna, nella Smorfia Napoletana questo numero rappresenta il lato B. Ecco che la battuta della concorrente ha creato qualche imbarazzo in studio, ma Stefano De Martino se l’è cavata alla grande commentando: “L’importante è avercelo“. Nella puntata del 16 ottobre, però, un altro imprevisto, stavolta ben più ‘rumoroso’. Leggi anche: “Visto? È strano”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)tremendo ad “”. Nonostante gli ascolti, martedì 15 ottobre lo show ha raggiunto una maedia 5.724.000 spettatori (26.7%),Dedeve affrontare di tanto in tanto delle polemiche e pure qualche imprevisto. In una delle ultime puntate, ad esempio, una concorrente ha esclamato: “Il tuo è bellissimo”. La donna si riferiva ad una caratteristica fisica del bel conduttore. La partecipante al programma di Rai 1 lo ha detto quando ha aperto il pacco delle Marche, il 16. Oltre a rappresentare la fortuna, nella Smorfia Napoletana questo numero rappresenta il lato B. Ecco che la battuta della concorrente ha creato qualche imbarazzo in, maDese l’è cavata alla grande commentando: “L’importante è avercelo“. Nella puntata del 16 ottobre, però, un altro imprevisto, stavolta ben più ‘rumoroso’. Leggi anche: “Visto? È strano”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Visto? È strano…”. Affari tuoi - la ‘partita dei record’ finisce male per Stefano De Martino - Affari tuoi di Stefano De Martino sbanca gli ascolti ma continua a essere al centro delle polemiche: è tutto vero, si chiede il pubblico? Ma andiamo con ordine. Ed è quindi cominciato il tira e molla col dottore. Non una cifra alta, ma molti da casa hanno notato come sia stata una partita stranissima. (Caffeinamagazine.it)

Botto improvviso nello studio di Affari Tuoi - Stefano De Martino spiazzato : “È svenuto qualcuno” - Un forte rumore nello studio di Affari tuoi ha fatto sobbalzare Stefano De Martino nel corso della puntata trasmessa mercoledì 16 ottobre. Cosa è successo in diretta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Un’altra serata da “soldi sicuri” ad Affari Tuoi : la sfida di Stefano De Martino ai sospetti di uno show “truccato” - Il nuovo banco di prova per Stefano De Martino non è più la gestione del meccanismo di gioco in sé, del quale ormai è padrone assoluto, quanto l'abilità nel gestire tutta la pressione mediatica che circonda lui e il gioco stesso.Continua a leggere . (Fanpage.it)