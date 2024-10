Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 21-25 Ottobre 2024: Il Momento Buio di Damiano! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 21 a venerdì 25 Ottobre 2024: Damiano affronta un Momento nero. Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 21-25 Ottobre 2024: Il Momento Buio di Damiano! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unalda lunedì 21 a venerdì 25affronta unnero.

Un Posto al Sole anticipazioni : Damiano in pericolo? - Fans Upas allarmati da un dettaglio Al momento non sappiamo quale sarà l’epilogo di questo blitz contro il boss Torrente, anche se alcuni “dettagli” fanno supporre che non tutti usciranno illesi dalla sparatoria. Sarà davvero giunto il momento di scrivere la parola “fine” alle malefatte di Torrente, che in questi ultimi periodi ha seminato panico in città? Continuate a seguirci per rimanere ... (Superguidatv.it)

Un posto al sole - anticipazioni 16 ottobre 2024 : un arrivo imprevisto - Rossella, invece, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 16 ottobre 2024, sarà ancora scossa dopo la carezza subita dal primario. Così, Manuela, scioccata per il gravissimo gesto di Costabile, si è abbandonata alla disperazione, certa di dover ormai dire addio al suo sogno. La Cirillo, proprio grazie al sostegno della sorella e del cognato, finalmente sarà pronta ad ... (Tvpertutti.it)