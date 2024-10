Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 18:10

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli astri di giornale della notte Israele ha lanciato un ordine di evacuazione libanesi residenti nella zona sud della capitale Beirut mi trovate nei pressi di strutture di interesse affiliati ed bolla contro i quali adf lavora in un prossimo futuro ti leggi un post sui social del portavoce dell’esercito nemmeno un’ora dopo il Raid sono stati colpiti alcuni Palazzi da quanto si evince da un comunicato lo metti non sarebbe stato un deposito di armi immagazzinati in una struttura sotterranea prima del Raid sono stati effettuati numerosi passaggi per mitigare il rischio di danneggiare in TV li compri se l’ordine di evacuazione alla popolazione della zona assicurato la IDF nelle24 ore l’esercito della stazione di aver eliminato numerosi terroristi di avere colpito 340 obiettivi legati ad una ...