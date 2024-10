UFFICIALE – Empoli-Napoli sarà arbitrata da Abisso: ecco chi sarà al VAR (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Napoli di Conte giocherà domenica contro l’Empoli, ma andiamo a vedere chi dirigerà questa partita così importante. Dopo aver salutato la sosta per lasciare spazio alle gare delle varie nazionali, di fatto, il campionato di Serie A tornerà nel prossimo weekend e lo farà veramente alla grande. Basti pensare solo ai due big match tra Juve e Lazio e tra Roma ed Inter. Il Napoli di Antonio Conte capolista, invece, avrà di fronte a sé una delle sorprese di questa prima parte di campionato, ovvero l’Empoli di Roberto D’Aversa. Nel frattempo, in attesa della gara di domenica prossima, è arrivato l’annuncio UFFICIALE su chi arbitrerà questa partita così importante. Empoli-Napoli sarà diretta da Abisso: Paterna al VAR Il direttore di gara di questo match sarà il palermitano Rosario Abisso. Mentre i suoi due assistenti saranno Mastronato e Scarpa. Al VAR, invece, ci sarà Daniele Paterna. Spazionapoli.it - UFFICIALE – Empoli-Napoli sarà arbitrata da Abisso: ecco chi sarà al VAR Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildi Conte giocherà domenica contro l’, ma andiamo a vedere chi dirigerà questa partita così importante. Dopo aver salutato la sosta per lasciare spazio alle gare delle varie nazionali, di fatto, il campionato di Serie A tornerà nel prossimo weekend e lo farà veramente alla grande. Basti pensare solo ai due big match tra Juve e Lazio e tra Roma ed Inter. Ildi Antonio Conte capolista, invece, avrà di fronte a sé una delle sorprese di questa prima parte di campionato, ovvero l’di Roberto D’Aversa. Nel frattempo, in attesa della gara di domenica prossima, è arrivato l’annunciosu chi arbitrerà questa partita così importante.diretta da: Paterna al VAR Il direttore di gara di questo matchil palermitano Rosario. Mentre i suoi due assistenti saranno Mastronato e Scarpa. Al VAR, invece, ciDaniele Paterna.

