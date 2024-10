Ilgiorno.it - Uccise la suocera che gli negò il prestito: Enrico Zenatti condannato all’ergastolo anche in Cassazione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roverbella, 16 ottobre 2024 – Vent’anni fa evitò il carcere, venendo assolto dall’accusa di aver assassinato due escort. Ora, però,, agricoltore originario di Custoza, località nel Veronese nota per essere stata terreno di battaglia in due occasioni durante il Risorgimento, dovrà terminare il resto dei suoi giorni in cella. Verdetto definitivo La condannasubita dal 56enne per l’omicidio della, uccisa per avergli negato undi 15mila euro, è diventata definitiva dopo che laha confermato la sentenza della Corte d’Assise d’appello di Brescia. Il ricorso degli avvocati è stato rigettato. Gli altri omicidiera statoin primo grado e poi assolto sia in appello che in, tra il 2006 e il 2009, per l'uccisione di due escort sudamericane a Verona, la prima nel 2003 e la seconda nel 2004.