Cityrumors.it - Uccide la moglie a coltellate, poi si costituisce. Chi era Patrizia Russo, mamma e insegnante di sostegno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ha uccisa all’alba nella casa in cui vivevano, poi ha chiamato i Carabinieri ed ha confessato tutto., morta a 53 anni Provenivano entrambi dalla provincia di Agrigento, in Sicilia e proprio da lì erano tornati martedì sera, dopo essere stati nella loro terra natale per partecipare alla tanto amata spremitura delle olive. La coppia viveva in Piemonte da un anno, più specificatamente a Solero in provincia di Alessandria e qui, nella loro casa di via Giovanni Cavoli,ha trovato la morte per mano del marito, Giovanni Salamone.lae poi chiama i Carabinieri: aperta un’indagine (cityrumors.it / ansafoto)Era probabilmente un appuntamento a cui mai e poi mai sarebbero mancati, quello della campagna dell’olio.