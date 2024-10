Trump rifiuta di dire se ha parlato con Putin dopo aver lasciato l’incarico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donald Trump rifiuta di dire se ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin dopo aver lasciato l’incarico nel 2021. Trump rifiuta di dire se ha parlato con Putin dopo la presidenza L’ex presidente americano Donald Trump, durante un’intervista con Bloomberg al Chicago Economic Club, ha rifiutato di confermare se avesse parlato Periodicodaily.com - Trump rifiuta di dire se ha parlato con Putin dopo aver lasciato l’incarico Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donalddise hacon il presidente russo Vladimirnel 2021.dise haconla presidenza L’ex presidente americano Donald, durante un’intervista con Bloomberg al Chicago Economic Club, hato di confermare se avesse

