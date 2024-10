Tre panetti di hashish in auto: arresto in flagranza per un 20enne salernitano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo, per “detenzione aifini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo condotto dall’odierno indagato rinvenendo nella sua disponibilità 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 300 grammi circa nonché la somma in contanti di euro 630,00 verosimile provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Anteprima24.it - Tre panetti di hashish in auto: arresto in flagranza per un 20enne salernitano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, hanno arrestato, indi reato, undel luogo, per “detenzione aifini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo condotto dall’odierno indagato rinvenendo nella sua disponibilità 3di sostanza stupefacente del tipodel peso complessivo di 300 grammi circa nonché la somma in contanti di euro 630,00 verosimile provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, in attesa dell’udienza di convalida dell’

