Transizione energetica, ecco cosa ne pensano gli italiani: il 51% è disposto a cambiare le proprie abitudini

Quasi 9 italiani su 10 si dicono "informati" sul cambiamento climatico e più del 50% è disposta a cambiare abitudini e ridurre i consumi. È quanto emerge da un sondaggio sulla Transizione energetica presentato a Roma durante il meeting di Renael, la rete delle agenzie energetiche locali. La ricerca, condotta dall'Istituto Piepoli, sottolinea che la Transizione interessa trasversalmente l'intera popolazione: l'88% la giudica un tema molto o abbastanza importante. La questione energetica sta a cuore soprattutto di giovani e donne. Nella fascia d'età 15-34 anni il tema è valutato molto o abbastanza importante dal 91% degli intervistati (a fronte dell'87% registrato tra le classi d'età successive). E fra le donne la percentuale è del 90%, a fronte dell'86% degli uomini.

