Terracina Sabato appuntamento con i cani del Canile Comunale al Parco di via Bachelet

Terracina – È in programma Sabato 19 ottobre il primo appuntamento del progetto "Crescere insieme si può", un'iniziativa dell'Associazione Le Orme di Jack patrocinato dal Comune di Terracina in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile di Terracina che propone, tra gli obiettivi, l'inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili, l'adozione responsabile dei cani dal canile

