Tecnologia e lusso Un gioiello dei mari da 43 metri pronto per viaggiare

Viareggio, 16 ottobre 2024 – Codecasa ha consegnato all'armatore il Gioia, yacht dislocante totalmente custom, cioè realizzato su misura come l'ha voluto il proprietario stesso. La nave da diporto ha una lunghezza fuori tutto di 43 metri con scafo in acciaio progettato da Pierluigi Ausonio e sovrastruttura in alluminio. E' la sesta unità di questa fortunata serie che ha riscosso un rilevante successo di vendite. I magnifici arredi interni nascono dalla stretta collaborazione tra Codecasa e Zepeda Design. A bordo si trovano due spaziosi saloni, quattro ampie cabine ospiti, una grande suite dedicata all'armatore collocata a prua del ponte coperta, e attrezzate zone di servizio. Molto spazio e comfort per gli spazi all'esterno, distribuiti su tre ponti e alla immancabile zona relax con vasca Jacuzzi sul ponte sole.

