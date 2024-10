Si arrampica su un ponte di 190 metri per scattarsi un selfie ma precipita nel vuoto e muore a 26 anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lewis Stevenson, un influencer 26 anni, ha cercato di arrampicarsi sul ponte più alto della Spagna ma è scivolato ed è morto. Fanpage.it - Si arrampica su un ponte di 190 metri per scattarsi un selfie ma precipita nel vuoto e muore a 26 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lewis Stevenson, un influencer 26, ha cercato dirsi sulpiù alto della Spagna ma è scivolato ed è morto.

