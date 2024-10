Senato: La Russa riceve ambasciatore Libano Daher (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Madama l'ambasciatrice del Libano in Italia, Mira Daher. Liberoquotidiano.it - Senato: La Russa riceve ambasciatore Libano Daher Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente delIgnazio Laha ricevuto a Palazzo Madama l'ambasciatrice delin Italia, Mira

Senato : La Russa riceve presidente Poste italiane Rovere e ad Del Fante - Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Madama la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere e l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante. (Liberoquotidiano.it)

Ignazio La Russa porta i cani in Senato : le regole per gli amici a quattro zampe - cosa potranno fare - it)Altro che vita da cani, quotidianità da senatori. I cuccioli potranno far compagnia ai propri padroni. Sciara e Fiammetta Nello specifico Ignazio La Russa possiede due cani: un pastore tedesco (Sciara) e una maltese (Fiammetta) a cui è molto legato, tuttavia confessa: “Penso di non portarle in Senato”. (Cityrumors.it)

Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa - . "Non ha risposto alle domande. E qui in scena torna Renzi: "È la prima volta che risponde a un question time e mi dispiace averla vista tremare, non avevo intenti malevoli", dice l'ex premier al ministro, provocando la reazione del presidente La Russa che lo interrompe: "Io non l'ho vista questa cosa. (Agi.it)