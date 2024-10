Scuole e università per la formazione del personale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Intervenuto martedì 8 ottobre all’apertura dell’ottava edizione del Cybertech Europe di Roma, il direttore generale dell’ACN, Bruno Frattasi, ha parlato di più di 50 attacchi informatici negli ultimi due anni contro aziende pubbliche (specialmente ospedali e Asl), enti della pubblica amministrazione e piccole e medie imprese. Una cifra piuttosto alta, che indica a sua volta la strada da seguire per colmare il divario con le superpotenze (Cina e USA), ma anche a livello continentale. Frattasi ha infatti ricondotto gli enormi rischi a un problema formativo che, per essere risolto, ha bisogno della collaborazione di tutte le parti in causa. Così, il cenno è andato alle università, alla richiesta che si fa sempre più pressante di avere laureati nelle materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica). Quotidiano.net - Scuole e università per la formazione del personale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Intervenuto martedì 8 ottobre all’apertura dell’ottava edizione del Cybertech Europe di Roma, il direttore generale dell’ACN, Bruno Frattasi, ha parlato di più di 50 attacchi informatici negli ultimi due anni contro aziende pubbliche (specialmente ospedali e Asl), enti della pubblica amministrazione e piccole e medie imprese. Una cifra piuttosto alta, che indica a sua volta la strada da seguire per colmare il divario con le superpotenze (Cina e USA), ma anche a livello continentale. Frattasi ha infatti ricondotto gli enormi rischi a un problema formativo che, per essere risolto, ha bisogno della collaborazione di tutte le parti in causa. Così, il cenno è andato alle, alla richiesta che si fa sempre più pressante di avere laureati nelle materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iniziano gli ErasmusDays 2024 : fino al 19 ottobre 500 eventi in scuole - università - enti di formazione e gioventù in Italia - L'articolo Iniziano gli ErasmusDays 2024: fino al 19 ottobre 500 eventi in scuole, università, enti di formazione e gioventù in Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Da oggi, 14 ottobre, fino al 19, tornano gli ErasmusDays: 6 giorni di eventi e iniziative per celebrare il Programma Erasmus+ e “far splendere l’Europa”, come recita il motto. (Orizzontescuola.it)

Intelligenza artificiale : «Mancano giovani - serve rapporto con università - scuole e formazione» - «L’immagine comune dell’artigiano contrasta con l’immagine ipermoderna dell’IA. È uno stereotipo che vogliamo assolutamente sfatare. Le tecnologie digitali non ci sono estranee». Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, ha aperto con questa provocazione l’incontro... (Trevisotoday.it)

Allerta meteo : alla Spezia chiuse tutte le scuole dall'infanzia all'università - Disposta anche la chiusura di tutti gli istituti superiori della provincia. . La Spezia, 7 ottobre 2024 – In virtù dell'allerta meteo per i fenomeni temporaleschi previsti tra stasera e domani sera, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte di domani, martedì 8 ottobre, nelle scuole ... (Lanazione.it)