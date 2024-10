Sale su un ponte alto 192 metri senza imbracature: influencer cade e muore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nonostante fosse chiaramente vietato tentare l'arrampicata, un influencer di 26 anni, Lewis Stevenson, ha voluto tentare lo stesso l'impresa, oltretutto senza imbracatura di sicurezza. Un tentativo finito in tragedia: il giovane ha perso la vita dopo essere precipitato mentre cercava di scalare Today.it - Sale su un ponte alto 192 metri senza imbracature: influencer cade e muore Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nonostante fosse chiaramente vietato tentare l'arrampicata, undi 26 anni, Lewis Stevenson, ha voluto tentare lo stesso l'impresa, oltretuttoimbracatura di sicurezza. Un tentativo finito in tragedia: il giovane ha perso la vita dopo essere precipitato mentre cercava di scalare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza figli : l’influencer replica e lancia una frecciata a Morata - “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco” aveva dichiarato Morata in un’intervista in cui si era detto “devastato” per la fine della relazione. Secondo i rumors circolati dopo la notizia della fine della relazione tra la modella e l’attaccante spagnolo, uno dei motivi scatenanti della rottura è stata la mancata volontà di Alice Campello di trasferirsi da Madrid a Milano. (Tpi.it)

Molly Burke - chi è la beauty influencer cieca che insegna a riconoscere i prodotti senza vederli e a truccarsi per nutrire la fiducia in se stessi - La content creator ha parlato alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici a Parigi: la sua storia è la testimonianza della bellezza che allarga i suoi confini, oltre ogni disabilità. (Vanityfair.it)

Un influencer americano stupefatto dalle abitudini spagnole : "Sono senza senso" - E in questo gioco di specchi tra il noto e l'ignoto, ogni viaggiatore può scoprire non solo un altro paese, ma anche se stesso. E voi, avete dei ricordi particolari di "curiosità culturali" che hanno caratterizzato un vostro viaggio? Avete mai provato questa sensazione di stupore visitando un paese nuovo? Condividete la vostra esperienza e fateci sapere qual è stata la vostra impressione più ... (Eccellenzemeridionali.it)