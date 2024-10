Rompe il finetsrino di un’auto per rubare un vestito da uomo: 25enne arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Spacca il finestrino di un'auto e porta via un abito da uomo e altri accessori, ma poi viene scoperto, inseguito e bloccato dalla polizia dentro il parco delle Cascine, a Firenze. È accaduto nella serata del 15 ottobre. Con l'accusa di furto, un giovane del Gambia, 25 anni, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Rifredi, nel corso di uno specifico servizio di contrasto alla microcriminalità. A richiamare l'attenzione dei poliziotti, intorno alle 20, la sirena dell'antifurto di una vettura posteggiata in piazzale Jefferson. Così hanno scoperto una persona che dopo aver infranto il finestrino e depredato l'auto si stava allontanando con il bottino. Il giovane è stato inseguito a piedi nel parco e bloccato; prima di essere raggiunto si sarebbe liberato della refurtiva Lanazione.it - Rompe il finetsrino di un’auto per rubare un vestito da uomo: 25enne arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Spacca il finestrino di un'auto e porta via un abito dae altri accessori, ma poi viene scoperto, inseguito e bloccato dalla polizia dentro il parco delle Cascine, a Firenze. È accaduto nella serata del 15 ottobre. Con l'accusa di furto, un giovane del Gambia, 25 anni, già noto alle forze dell'ordine è statodagli agenti del Commissariato di Rifredi, nel corso di uno specifico servizio di contrasto alla microcriminalità. A richiamare l'attenzione dei poliziotti, intorno alle 20, la sirena dell'antifurto di una vettura posteggiata in piazzale Jefferson. Così hanno scoperto una persona che dopo aver infranto il finestrino e depredato l'auto si stava allontanando con il bottino. Il giovane è stato inseguito a piedi nel parco e bloccato; prima di essere raggiunto si sarebbe liberato della refurtiva

