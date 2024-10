Ilgiorno.it - Rapina alla parafarmacia di corso Garibaldi. Il racconto della titolare

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pavia, 16 ottobre 2024 – Spaccate in piena notte usando dei tombini per mandare in frantumi le vetrine, irruzioni all’orario di chiusura, quando il buio è già calato e ora anche colpi che vengono messi a segno in un normale pomeriggio di inizio settimana, quando una via del centro come, definita il “centro commerciale naturale” ricomincia a popolarsi dopo la chiusura per la pausa pranzo. A finire nel mirino anche Federica Benvenuti, lae parafamacia di, presa d’assalto da untore. Dottoressa, può raccontare che cosa è accaduto lunedì? “Erano circa le 15,20 quando è entrata una persona che indossava una felpa con il cappuccio calato sulla testa. Aveva in mano una pistola, l’ha scarrellata vicino a me e mi ha intimato di aprire il cassetto del registratore di cassa per dargli i soldi”.