Perché Angelina Mango ha annullato i concerti? Il motivo e come sta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Angelina Mango annulla i due concerti di Napoli e Molfetta. La cantautrice lucana ed icona, tra gli allievi memorabili nella storia di Amici di Maria De Filippi, giunge alla scelta sofferta di lasciare temporaneamente le scene musicali per la tutela della salute. Una decisione strettamente legata allo stress maturato nell'ultimo periodo. Alla base dello stop vi sarebbe un problema che limita la giovane lucana anche nelle performance sul palco, non solo nel quotidiano della vita di tutti i giorni. Nel mezzo del suo European Tour nei club, l'ex Amici si dichiara, quindi, costretta a concedersi una pausa dai live, lanciando un "ultimo" messaggio ai fan, che non vuole essere l'addio alla musica. Angelina Mango annulla due concerti: la scelta sofferta Sono virali nel web le immagini dell'ultimo messaggio che Angelina Mango lancia ai fan al concerto di Napoli.

