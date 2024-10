Ilfattoquotidiano.it - Nuovo attacco israeliano contro i caschi blu dell’Onu in Libano. 16 paesi Ue: “Rivedere regole di ingaggio”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)postazioni deiblu dell’Unifil da parte dell’esercito. Un carro armato ha colpito una postazione nel sud del, vicino a Kafer Kala, dove è di stanza il contingente spagnolo. “Un carro armato Merkava dell’Idf ha sparatola torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata”, riferisce Unifil denunciando anche in questo caso, come negli attacchi precedenti, “fuoco diretto e apparentemente deliberato su una nostra posizione”. “Israele, ha detto il ministro degli Esteri Israel Katz, attribuisce grande importanza alle attività di Unifil e non ha alcuna intenzione di danneggiare l’organizzazione o il suo personale. Inoltre, Israele ritiene che l’Unifil svolga un ruolo importante nel giorno dopo la guerraHezbollah”.