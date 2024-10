Musei accoglienti, per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo delle Terre Nuove (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 17 a Palomar Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno la giornata dedicata al progetto sperimentale “Musei accoglienti. Per una nuova esperienza di visita al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio”, sviluppato dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Mus Arezzonotizie.it - Musei accoglienti, per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo delle Terre Nuove Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 17 a Palomardella Cultura di San Giovanni Valdarno la giornata dedicata al progetto sperimentale “. Per unadiale a”, sviluppato dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Mus

Musei accoglienti - per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo Delle Terre Nuove - Sarà un pomeriggio di dialogo aperto e confronto sui temi dell'accessibilità e dell'inclusività in ambito museale. Per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo delle Terre Nuove”, a cura di Giulia Lenzi, che sarà proiettato a fine giornata. . Il giorno seguente, sabato 19 ottobre alle ore 17,30 a Palazzo d’Arnolfo sarà presentata la nuova guida inclusiva del Museo delle Terre ... (Lanazione.it)