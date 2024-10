Molti paesi Ue guardano al protocollo Italia-Albania, dice Meloni. E poi spiega la Manovra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sono Molti paesi che guardano al protocollo Italia-Albania, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo. "Ci siamo fatti promotori domani mattina, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, di una riunione con i paesi like-minded in tema di immigrazione, promossa da Italia, Danimarca e Olanda", ha detto la premier ringraziando anche la Commissione europea e Ursula von der Leyen per un "lavoro molto concreto che ci ha aiutato a fare in questi anni".  Sulla legge di Bilancio, la premier si è detta "molto orgogliosa e soddisfatta della compattezza della maggioranza e della rapidità con cui è stata approvata". Una soddisfazione che viene dal fatto che la Manovra sia stata fatta con "buon senso", "senza aumentare le tasse ma tenendo i conti in ordine", dice Meloni. Ilfoglio.it - Molti paesi Ue guardano al protocollo Italia-Albania, dice Meloni. E poi spiega la Manovra Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sonocheal, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo. "Ci siamo fatti promotori domani mattina, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, di una riunione con ilike-minded in tema di immigrazione, promossa da, Danimarca e Olanda", ha detto la premier ringraziando anche la Commissione europea e Ursula von der Leyen per un "lavoro molto concreto che ci ha aiutato a fare in questi anni".  Sulla legge di Bilancio, la premier si è detta "molto orgogliosa e soddisfatta della compattezza della maggioranza e della rapidità con cui è stata approvata". Una soddisfazione che viene dal fatto che lasia stata fatta con "buon senso", "senza aumentare le tasse ma tenendo i conti in ordine",

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il diritto a non rispondere a email e messaggi fuori dall’orario di lavoro è una legge in molti Paesi. Ma non (ancora) in Italia - Come coltivare relazioni sane sul lavoro: la tecnica del "Feedback costruttivo" guarda le foto Solo pochi anni fa, prima ... (Iodonna.it)

Allerta meteo in Bergamasca : da mezzanotte rischio idraulico in molti paesi della provincia - Anche per la serata di mercoledì 9 ottobre la sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un altro codice rosso che riguarda la provincia di Bergamo. Il meteo ha dato tregua per metà della giornata di mercoledì, dopo che nella serata di martedì la pioggia ha causato frane, fiumi in piena ed esondazioni, tenute a bada con sacchi di sabbia. (Bergamonews.it)

Sebbene il livello di istruzione e i risultati del mercato del lavoro siano migliorati in molti paesi dell'Ocse - i risultati del rapporto di quest'anno mostrano che permangono delle sfide. Soprattutto in Italia - Leggi anche › Più istruite, di rado ai vertici e pagate meno. I dati Rapporto Ocse: le laureate guadagnano la metà dei laureati Da noi, infatti, le laureate, che oltretutto sono di più rispetto ai laureati e lo sono con voti molto più alti, guadagnano il 58 per cento dello stipendio dei ... (Iodonna.it)