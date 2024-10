Migranti in Albania, quattro dei 16 già trasferiti dovranno tornare in Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra della Marina Militare è arrivata in Albania con a bordo i primi 16 Migranti (10 bengalesi e sei egiziani) destinati alle strutture costruite nel Paese. Ma quattro dei richiedenti asilo faranno rapidamente rientro in Italia: due di loro sono stati riportati sulla nave Libra per motivi di salute, gli altri due perché si sono dichiarati minorenni. Un migrante arrivato in Italia (Getty Images).Bonelli: «Il meccanismo messo in piedi presenta già evidenti falle» «Il meccanismo messo in piedi non è solo una macchina spreca-soldi, ma presenta già evidenti falle. Se solo con 16 Migranti non sono riusciti ad individuare i due ragazzi figuriamoci come potrà accadere quando saranno centinaia i Migranti», ha dichiarato Angelo Bonelli dei Verdi. Lettera43.it - Migranti in Albania, quattro dei 16 già trasferiti dovranno tornare in Italia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra della Marina Militare è arrivata incon a bordo i primi 16(10 bengalesi e sei egiziani) destinati alle strutture costruite nel Paese. Madei richiedenti asilo faranno rapidamente rientro in: due di loro sono stati riportati sulla nave Libra per motivi di salute, gli altri due perché si sono dichiarati minorenni. Un migrante arrivato in(Getty Images).Bonelli: «Il meccanismo messo in piedi presenta già evidenti falle» «Il meccanismo messo in piedi non è solo una macchina spreca-soldi, ma presenta già evidenti falle. Se solo con 16non sono riusciti ad individuare i due ragazzi figuriamoci come potrà accadere quando saranno centinaia i», ha dichiarato Angelo Bonelli dei Verdi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il progetto Albania fa subito flop : Tirana ci rispedisce due migranti (presunti) minorenni - La stessa nave che li aveva portati lì, insieme ad altri 14 uomini tra bengalesi e egiziani, alla modica cifra di 18. Altri due, invece, sarebbero adulti in condizione di estrema vulnerabilità (ma per loro non c’è la conferma del Viminale). Colei che per prima, incurante delle critiche, dimostrava che trasportare esseri umani ripescati in mare in un hot spot creato in un Paese extra-Ue, costato ... (Lanotiziagiornale.it)

Migranti : su nave Libra in Albania anche 2 ‘soggetti fragili’ - I 4 facevano parte del primo gruppo giunto nel Paese balcanico, nell’ambito dell’accordo tra Italia e Albania. Secondo quanto appreso da LaPresse, per i due minorenni il Viminale sta procedendo al rientro in Italia, affinchè siano valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali. (LaPresse) – Ci sarebbero anche 2 “soggetti fragili”, oltre a 2 minorenni, tra i 16 migranti sbarcati oggi ... (Lapresse.it)

Migranti in Albania - l’operazione italiana parte così : 5 su 16 devono tornare indietro. Mezza giornata dopo lo sbarco ancora nessuno nel Cpr - . Non proprio il massimo della partenza per il progetto di rimpatrio messo in piedi dall’esecutivo di centrodestra. Al centro di permanenza di Gjader, dunque, arriveranno solo in 12. it, un terzo giovane ha detto di avere meno di 18 anni. Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono soldi ben spesi: lo chiama “investimento“. (Ilfattoquotidiano.it)