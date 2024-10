Megalopolis (2024): il folle esperimento di Francis Ford Coppola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Recensione, cast e trama del film “Megalopolis”, in uscita il 16 ottobre 2025, l’ultimo film del regista Francis Ford Coppola, presentato quest’anno al festival di Cannes. Source Locchiodelcineasta.com - Megalopolis (2024): il folle esperimento di Francis Ford Coppola Leggi tutta la notizia su Locchiodelcineasta.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Recensione, cast e trama del film “”, in uscita il 16 ottobre 2025, l’ultimo film del regista, presentato quest’anno al festival di Cannes. Source

La consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola" - un grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista - . L’evento è la preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città 2024. Ad accoglierlo e a consegnargli la chiave c’erano il Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e l’A. “Quando frequentavo la scuola di cinema a Los Angeles ero molto molto povero. (Iodonna.it)

Francis Ford Coppola - la masterclass ad Alice nella città : «Sono uno studente come voi» - . Coppola parla poi della recitazione e della scrittura, che sono quasi «una sorta di formula dell’acqua» del cinema e sottolinea come «i grandi registi vengono proprio dalla recitazione», spiegando che «i registi sono solo degli allenatori e che è dagli attori che viene fuori il lavoro». Il secondo premio dopo la Lupa Capitolina consegnatagli oggi in Campidoglio dal Sindaco di Roma Capitale ... (Spettacolo.eu)

Megalopolis - recensione : l’ipnotico casino di Francis Ford Coppola - Assomiglia più semmai ad un delirio, con una sua lucidità e una sua poetica e che cerca di avvertirci rispetto ad un futuro immediato dalle prospettive funeree, ma rimane pur sempre un delirio. partendo da questi presupposti si potrebbe bollarlo subito, e in maniera superficiale, come un disastro. La nostra recensione di Megalopolis, attesissima opera magna di Francis Ford Coppola con Adam ... (Spettacolo.eu)