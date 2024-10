LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos Britannia fa sul serio! E’ in testa anche in gara-6! New Zealand insegue (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 Ineos entra perfettamente nel terzo gate accumulando 9 secondi di vantaggio sui Kiwi. Inizia ora il secondo fondamentale lato di poppa. 15:25 Fletcher ed Ainslie proteggono il lato sinistro del campo iniziando le prime manovre di copertura nel corso del secondo lato di bolina. 15:24 E’ ancora lunghissima in quanto mancano ben 6 lati, ma intanto Ineos viaggia verso i 200 metri di margine. 15:23 Continuano a guadagnare i britannici, che transitano nel secondo gate con 9 secondi di vantaggio sui detentori del titolo. 15:21 Oltre 100 metri di margine per Ben Ainslie e compagni. Velocissima Ineos di poppa! 15:20 Ingresso al primo gate con Ineos che vanta 6 secondi di vantaggio su New Zealand. Ora il velocissimo primo lato di poppa, che ci darà indicazioni circa lo speed test delle due imbarcazioni. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos Britannia fa sul serio! E’ in testa anche in gara-6! New Zealand insegue Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:27entra perfettamente nel terzo gate accumulando 9 secondi di vantaggio sui Kiwi. Inizia ora il secondo fondamentale lato di poppa. 15:25 Fletcher ed Ainslie proteggono il lato sinistro del campo iniziando le prime manovre di copertura nel corso del secondo lato di bolina. 15:24 E’ ancora lunghissima in quanto mancano ben 6 lati, ma intantoviaggia verso i 200 metri di margine. 15:23 Continuano a guadagnare i britannici, che transitano nel secondo gate con 9 secondi di vantaggio sui detentori del titolo. 15:21 Oltre 100 metri di margine per Ben Ainslie e compagni. Velocissimadi poppa! 15:20 Ingresso al primo gate conche vanta 6 secondi di vantaggio su New. Ora il velocissimo primo lato di poppa, che ci darà indicazioni circa lo speed test delle due imbarcazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : inizia gara-6. Ineos per mettere ulteriore paura ai Kiwi - Mancano soltanto due lati al termine di race-5. 14:37 New Zealand taglia ora il traguardo con 1’18” di ritardo. 14:09 CADE DAL FOIL NEW ZEALAND! COLPO DI SCENA! 14:09 Poco meno di 8 nodi orari ed onda formata. Buon divertimento a tutti! . 14:56 Poco meno di venti minuti ci separano al sesto match race della serie di finale. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos si sblocca e conquista il primo punto! NZ avanti 4-1 - Race-5 e race-6 della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizieranno alle 14. 14:29 1’36” il ritardo dei neozelandesi all’ingresso del quarto gate. Ineos è ad un solo lato dalla conquista del suo primo punto. Ci si aspettava un aumento del vento, ma le condizioni saranno leggermente migliori rispetto a quelle in cui le due imbarcazioni hanno gareggiato nei ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand cade dal foil! Occasionissima per Ineos - Le imbarcazioni disputeranno due nuovi match race, con i neozelandesi che ormai intravedono la terza storica vittoria consecutiva dopo essersi involati sul 4-0. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della quarta giornata di match race della finale di America’s Cup. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di regate della finale di ... (Oasport.it)