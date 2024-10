Sport.quotidiano.net - L’impegno mostrato dalla squadra nel corso degli allenamenti ha indotto il tecnico biancazzurro a confrontarsi con il club per il ’rompete il righe’. Stop al ritiro, Dossena convince la società a revocarlo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)al, durato di fatto soltanto due giorni e una notte.nelha infattimistercon laottenendo il ‘rompete le. Prosegue intanto secondo la tabella di marcia una settimana particolarmente delicata per ladi. Ieri mattina i biancazzurri hanno effettuato la seconda e ultima seduta a porte aperte, mentre quelle fissate per oggi e domani si svolgeranno in via Copparo a porte chiuse. Dal centro sportivo Fabbri arrivano un paio di buone notizie, mentre altre lo sono un po’ meno. Quella più importante per lo staffè il rientro a pieno regime di Buchel, che la scorsa settimana ha giocato titolare con la maglia del Liechtenstein, sia in amichevole contro Hong Kong (87 minuti) che in Nations League contro Gibilterra (83 minuti).