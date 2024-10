Ilgiorno.it - L’Erasmus dell’alberghiero. Da Sydney a Strasburgo. Sessanta ragazzi con la valigia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cucina, tradizioni e lingue si imparano sul posto. L’istituto alberghiero Olivetti è un porto di mare da cui studenti e insegnanti partono e arrivano con un bagaglio carico di esperienze internazionali svolte grazie a progetti Erasmus e alternanze scuola-lavoro internazionali, o “Vocational and educational training“ (Vet) come si dice nell’ambiente. In questi giorni, una trentina di studenti del diurno e una trentina del serale si stanno preparando a partire per due settimane di stage e esperienze internazionali, insieme ai loro docenti, per Nantes e(Francia), Antalia (Turchia), Cordoba (Spagna), Esposende in Portogallo e l’isola La Reunion, un dipartimento francese nell’oceano indiano a 17 ore di volo dall’Italia. Più impegnativa l’esperienza per il gruppo di quinta della sezione enogastronomia, che dal 15 dicembre al 14 febbraio partirà per, in Australia.