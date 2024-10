Gaeta.it - La tutela dei diritti alla salute per i bambini autistici: la sentenza del Tribunale di Chieti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildiha emesso una decisione significativa riguardo il diritto alle cure percon disturbi dello spettro autistico. Il giudice Ilaria Prozzo ha reiterato l'importanza dell'accesso alle terapie necessarie, richiamando un precedente decreto deldi Vasto. Questaè un passo fondamentale per garantire che le strutture pubbliche e private forniscano un'assistenza adeguata e tempestiva ai minori che ne hanno bisogno, specialmente nel caso di una bimba per la quale, secondo l'Associazione Autismo Abruzzo, le prestazioni richieste non sono state erogate. Il contesto del caso: idei minori con autismo L'importanza del diritto alle cure per iè una questione che ha guadagnato sempre più attenzione negli ultimi anni.