Jimmy Sax video intervista Million Miles | Tanti giovani ora si approcciano al sax in chiave moderna

La nostra video intervista a Jimmy Sax in occasione dell'uscita del nuovo album di inediti Million Miles, dal racconto delle tracce al tour europeo all'omaggio a Einaudi Vi presentiamo la nostra video intervista a Jimmy Sax, fresco di uscita con il nuovo album di inediti Million Miles (Wonder Manage srl / Warner Music), anticipato dai brani A Million Miles con Steve Edwards e Cesar, una dedica al suo primogenito. Questo progetto è composto da 10 brani inediti a cui si aggiunge Una Mattina, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi. Il sassofonista di fama internazionale ci racconta in che modo si approccia allo strumento e si dice orgoglioso del fatto che grazie a lui Tanti giovani si approcciano al sax in modo meno classico. Attualmente in tour, è in procinto di suonare all'Olympia di Parigi per poi concludere a dicembre a Londra.

Altre notizie su.

